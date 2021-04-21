banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sporcu ve kulüplerle ilgili yeni kararlar
Sporcu ve kulüplerle ilgili yeni kararlar
Navalny'nin avukatı ve sözcüsü gözaltında
Navalny'nin avukatı ve sözcüsü gözaltında
Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda!
Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda!
Bu yılın ilk kirazı çıktı, fiyatı 500 lira!
Bu yılın ilk kirazı çıktı, fiyatı 500 lira!

Hava Kuvvetleri eski personeli 4 FETÖ’cü, Keşan’da tutuklandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde yasadışı yollardan Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Hava Kuvvetleri askeri eski personeli olan 4 kişi tutuklandı.

EDİRNE 21.04.2021, 16:27
3
Hava Kuvvetleri eski personeli 4 FETÖ’cü, Keşan’da tutuklandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde yasadışı yollardan Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Hava Kuvvetleri askeri eski personeli olan 4 kişi tutuklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında FETÖ şüphelisi 4 kişinin yasa dışı yollardan Yunanistan’a gitmeye hazırlandığını belirledi.

Yapılan operasyonla Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden dosyaları bulunan eski havacı askeri personeller M.G., B.K., K.K. ve A.U. isimli şahıslar yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

İlk sorguları Terörle Mücadele Büro Amirliğinde yapılan 4 kişi, ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.
banner478
Yorumlar (0)
17°
hafif yağmur