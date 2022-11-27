Hamzadere’de toplu balık ölümleri endişelendirdi

Edirne’nin Keşan ve İpsala ilçeleri içinde yer alan alan Hamzadere sulama kanalında yüzlerce balığın aynı anda ölmesi bölge halkı ve çiftçisini endişelendirdi

İpsala, Keşan ve Enez’de tarım arazilerinin sulanması amacıyla inşa edilen Hamzadere Sulama Barajı kanallarında toplu balık ölümleri yaşandı. Bilinmeyen bir sebeple ölen yüzlerce balık suyun üzerini kaplarken, bu manzara ile karşılaşanlarda tedirginliğe neden oldu.

Aynı zamanda geçtiği hat boyunca binlerce dönüm tarlanın sulamasının yapıldığı kanaldaki toplu balık ölümleri bölge çiftçisinin de endişelenmesine yol açtı.

(EA-