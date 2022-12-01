Haluk Levent kahvehanede pişti oynayarak konser verdi

Haluk Levent, İpsala’da verdiği konser sırasında üşüyünce sahneden inerek, kahvehaneye daldı. Bir taraftan şarkı söyleyen Levent, diğer yandan pişti oynadı.

Sanatçı Haluk Levent, Edirne İpsala ilçesinin 100. kurtuluşu yıl dönümü etkinliklerinde Cumhuriyet Meydanı’nda sahne aldı. Havanın giderek soğuduğu konser sırasında "Aşkın Mapushane" isimli şarkısını söyleyen Levent, sahnede üşüyerek sahneden indi ve yakınlarda bulunan bir kahvehaneye girdi. İçerideki masalarda oyun oynayanlara katılan Levent, masadakilerle birlikte pişti oynamaya başladı.

Pişti masasında kaydedilen videoyu, "Hayatımdaki en ilginç konser" sözleriyle paylaşan Levent, bir yandan pişti oynadı, bir yandan da şarkı söylemeye devam etti. Levent, o anlar için "Bir taraftan şarkıyı kesmeden söyledim bi taraftan pişti oymadım ve son papaz ile pişti yaptım." ifadelerini kullandı.