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Halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte ediliyor
HALKIN YOĞUN KULLANDIĞI ALANLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR
EDİRNE 06.10.2020, 13:40
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Çin başta olmak üzere tüm dünya da korona virüsü salgını ile ilgili mücadele ve tedbirler alınmaya devam ederken, Edirne’de de halkın yoğun olarak kullandığı alanlar dezenfekte ediliyor.
Tüm dünya da korona virüsü salgını ile ilgili mücadele ve tedbirler alınmaya devam ederken, Edirne’de de halkın yoğun olarak kullandığı alanlar dezenfekte ediliyor. Edirne Valiliği’ne bağlı ekipler, camiler, parklar gibi halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda sık sık dezenfekte işlemleri yapmaya devam ediyor.
Yetkililer, halk sağlığına önem verdiklerini ve konudaki çalışmalarını da sürdüklerini söyledi.
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