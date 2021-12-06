Güzel sanatlar fakültesinden “Sonbahar Buluşması”

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yüksek lisans ve sanatta yeterlik öğrencileri bir yılı aşkın zamandır özledikleri okullarıyla buluşmalarını "Sonbahar Buluşması Karma Sergi"si ile kutluyor.

Güzel Sanatlar Fakültesi yüz yüze eğitimin başlaması ile sanatı ve sanatseverleri buluşturmaya devam ediyor. Dekan Prof. Melihat Tüzün ve öğretim elemanlarının öncülüğünde, 27 yüksek lisans ve sanatta yeterlik öğrencisi, farklı teknik ve yöntemlerle oluşturdukları eserlerini karma sergi ile sanatseverlerin beğenisine sundu.

Serginin açılışında bir konuşma yapan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meliha Tüzün, öğrencilere sanatı hayatlarının önemli merkezinde tutmalarını, günceli takip etmelerini, sanat üretimlerine her zaman devam etmelerini tavsiye ederek, bunu başarmaları durumunda sanatla hayatlarını sürdürebileceklerini söyledi.

Okullarıyla yeniden buluşmanın mutluluğu ve heyecanı yüzlerinden okunan öğrencilere katılım belgeleri Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları tarafından verildi.

Aslıhan Elrantıssı, Berke Çetinkol, Buse Fulürya, Çağrı Cengizoğlu, Duygu Abatay, Duygu Ertaş, Elif Okumuş, Gıyasettin Gezgin, Gülfer Yağmur Hayta, Güray Uygun, İrem Koçan, Kaan Sarı, Melih Can, Merve Çiftçi, Muhammed Ali Özer, Naim Enes Daşdemir, Nur Sultan Yıldırım, Onur Örnek, Özgür Tunca, Rahime Türkoğlu, Sedanur Şimşek, Seher Özcan, Selçuk Işık, Serpil Kara, Sevda Şimşek, Seyide Aydemir, Tolga Nuray’ın eserleriyle katıldığı sergi, 30 Kasım’a kadar Güzel Sanatlar Fakültesi Fuaye Salonu’nda sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.