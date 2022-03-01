Güzel sanatlar fakültesinde “40’ıncı yıl anısına öğrenci sergisi”

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü üçüncü sınıf öğrencileri tarafından, Doç. Ayhan Çetin atölyesinde oluşturulan eserlerle 40. Yıl Anısına Öğrenci Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi’nin kuruluşunun 40’ıncı yılı ve 2022’nin Edirne Yılı olması dolayısıyla oluşturulan öğrenci sergisi Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fuaye Salonu’nda açıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü üçüncü sınıf öğrencileri Berke Arslan, Burcu Fidan, Didem Demir, Efe Çetinkol, Hristo Özkurkudis, İkra Ceren Telli, Olga Erdem, Simay Topçu, Şüheda Sarıl ve Yadigar Cemile Boran’ın çalışmalarından oluşan sergide, yaklaşık 50 eser sanatseverlerle buluştu.

Sergi açılışında konuşan atölye sorumlusu Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Temel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Doç. Ayhan Çetin, “Üniversitemizin 40. yılı ve aynı zamanda 22.02.2022 tarihinin Edirne Günü olması nedeniyle bu sergiyi düzenledik. On öğrencimizin yaklaşık 50 çalışmasından oluşan bir sergi. Sergide öğrencilerimiz tema olarak model, natürmort, manzara ve imgesel temaları kullandılar. Burada tuval üzerine yağlı boya, tuval üzerine akrilik, kağıt üzerine sulu boya, kağıt üzerine karışık teknik, baskı gibi çeşitli tekniklerden oluşan bir seçki oluşturduk” diyerek sergiye katılan öğrencileri tebrik etti.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün ise Covid 19 pandemisinden dolayı lisans öğrencileriyle uzun süre kapsamlı bir sergi yapamadıklarını belirterek, bu sergi sayesinde öğrencilerle yeniden bir araya gelmekten duydukları mutluluğu dile getirdi. Prof. Melihat Tüzün, “Ayhan hocamıza ve öğrencilerine öncelikle çok teşekkür ediyorum. Onları kutluyorum. Gerçekten farklı tekniklerle, dolu dolu bir sergi oldu. Covid 19 pandemisinden dolayı lisans öğrencilerimizle uzun bir aradan sonra ilk defa kapsamlı bir sergi açıyoruz. Mayıs ayında dördüncü sınıf öğrencilerimizin sergileri olacak. Yani yeniden sergi yapmaktan mutluyuz. O anlamda öğrencilerimizi ve eserlerini burada görmek gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Hepinizi kutluyorum” dedi.

Ayrıca açılışta Öğr. Gör. Ömer Çoban’ın öncülüğünde Müzik Öğretmenliği öğrencilerinden oluşan ekip mini bir konser verdi. Açılışa çok sayıda öğrenci ve akademisyen katıldı.

Sanatseverler tarafından 7 Mart 2022 tarihine kadar ziyaret edilebilecek olan sergi hafta sonları da ziyarete açık olacaktır.