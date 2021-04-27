Genel sekreter yardımcısı İşçimen’e TBMM’de önemli görev

Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen, organizasyon, planlama ve strateji geliştirme alanlarındaki bilgi birikimi ve yeteneğini Ankara’ya taşıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un tensipleriyle TBMM Genel Sekreterliği’ne “Danışman” olarak atanan Öğr. Gör. Burak İşçimen, TBMM’nin sosyal donatılarına ilişkin yenilikçi projeler hayata geçireceği gibi Trakya Üniversitesi ve Edirne’nin bir temsilcisi olarak Edirne ile Ankara arasında bir köprü vazifesi üstlenecek.

Trakya Üniversitesi’nin bir üyesinin TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un tensipleriyle böyle bir göreve atanmasından kurum olarak büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Trakya Üniversitesi olarak son yıllarda adeta bir yetenek avcısı gibi çalışıyor ve önemli tecrübelere sahip olan, çok değerli arkadaşlarımızı ailemize dahil ediyoruz. Genç, dinamik ve ortak akla inanan yetkin yönetim ekibimizle, gerek üniversite gerekse Edirne adına çok önemli projelere imza atıyoruz. Burak İşçimen Hocamız da bu değerli ailenin bir parçası. Göreve geldiği ilk günden bu yana, kendi ekibiyle birlikte üniversitemize önemli katkılar sunan, enerjisi ve yenilikçi fikirleriyle topluma fayda sağlayan projeler üreten Burak İşçimen, kurumumuzdaki çalışmalarına aynı heyecanla devam ederken, birikimini Türkiye Büyük Millet Meclisimizin de hizmetine sunacak. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz” dedi.

Başarılı ve ses getiren çalışmaların ancak üst yönetimin destek ve inancıyla hayata geçirilebileceğini ve bunun bir ekip işi olduğunu ifade eden Öğr. Gör. Burak İşçimen ise “Bize her koşulda kendimizi ifade etme olanağı sunan, geliştirdiğimiz projelerde, ortaya koyduğumuz fikirlerde hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen ve konu ne olursa olsun yolumuzu açan Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu başta olmak üzere tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sayın Meclis Başkanımızın uygun gördüğü bu yeni görevde de, tüm gayretimizle ülkemiz için katma değer üretmeye devam edeceğiz. Trakya Üniversitesi’nde hayata geçirdiğimiz çalışmaların, üst yönetimin desteği ile başlattığımız bu değişim çabasının Ankara nezdinde fark edilmiş olması bizler için ayrı bir gurur vesilesi. Bana ve üniversitemize tevdi edilen bu göreve layık olabilmek en büyük dileğim.” dedi.

Öğr. Gör. Burak İşçimen, TBMM’deki Danışmanlık görevini, Trakya Üniversitesi’ndeki Genel Sekreter Yardımcılığı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı görevleri ile koordinasyon içinde yürütecek ve belirli periyotlarla Ankara’da bulunacak.