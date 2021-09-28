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FETÖ’nün ’mahrem yapılanması’na yönelik operasyonda 4 tutuklama

Edirne merkezli 4 ilde FETÖ’nün ’mahrem yapılanması’na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

EDİRNE 28.09.2021, 15:06
FETÖ’nün ’mahrem yapılanması’na yönelik operasyonda 4 tutuklama

Edirne merkezli 4 ilde FETÖ’nün ’mahrem yapılanması’na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Edirne merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S., M.G., A.A. ve M.T. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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