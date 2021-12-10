Osmanlı İmparatorluğuna 92 yıl başkent olmasının yanı sıra tarihî zenginlikleri ve kültürel değerleriyle medeniyetimizi en iyi yansıtan şehirlerin başında gelen Edirne, Trakya Üniversitesinde her yönüyle konuşulmaya devam ediyor.

Trakya Üniversitesi ve Okçular Vakfı iş birliği ile 14-15 Aralık 2021 tarihlerinde, “Fetihleri Anlamak Fatihleri Anmak ” sempozyumu düzenlenecek. Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek sempozyumda, Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapan, Rumeli coğrafyasının kültür, sanat ve mimari olarak gelişimine yön veren Edirne’nin fetihten Cumhuriyet dönemine kadar olan tarihî süreci, alanında uzman isimler tarafından ele alınacak.

“Rumeli’nin Fethi’nin Askerî Öncüleri”, “Edirne’nin Türkler Tarafından İmarı” ve “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Edirne’de Kültürel Hayat” konularının konuşulacağı sempozyuma, yurt içinden ve dışından 14 bilim insanı katkı sunacak.

Sempozyum kapsamında ayrıca, Türk okçuluğuna yönelik hazırlanan “Minyatürlerle Türk Okçuluğu” sergisi ile ok atma talimi ve yay yapım atölyesi katılımcılarla buluşacak.

Türk okçuluğuna yön veren isimlerin ve Okçuluk Vakfının değerli üyelerinin katılacağı sempozyumun onursal başkanlıklarını Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu yaparken düzenleme kurulunda ise Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gürgendereli ve Hasan Şahintürk yer alıyor.

Balkan Kongre Merkezi’nde düzenlenecek program, 14 Aralık 2021 saat 10.00’da başlayacak.