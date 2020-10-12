Son Dakika
ETSO’dan üyelerine ücretsiz dezenfektan dağıtımı
PANDEMİ SÜRECİ BOYUNCA KOVİD-19 SALGINI İLE MÜCADELE KAPSAMINDA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI, EDİRNE VALİLİĞİ TARAFINDAN ÜRETİMİ YAPTIRILAN DEZENFEKTANLARI ÜYELERİNE ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITIMINI GERÇEKLEŞTİRİYOR.
EDİRNE 12.10.2020, 15:49
Pandemi süreci boyunca Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne Valiliği tarafından üretimi yaptırılan dezenfektanların üyelerine ücretsiz olarak dağıtımını gerçekleştiriyor.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özalp üye ziyaretlerinde salgından korunmak için Covid-19, maske, mesafe ve hijyen konularında bilgilendirme sağlamanın yanı sıra , Edirne Valiliği tarafından üretimi yaptırılan dezenfektan dağıtımını da gerçekleştirdi.
Dezenfektanları daha hızlı temin etmek isteyen üyelerin, mesai saatleri içinde odayı ziyaret edebilecekleri, bilgi almak isteyen üyelerin ise 0284 225 10 14 -127 telefon numarası üzerinden irtibata geçebilecekleri bildirildi.
24°
kapalı
Namaz Vakti 12 Ekim 2020
|İmsak
|05:41
|Güneş
|07:05
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:03
|Akşam
|18:36
|Yatsı
|19:55
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2