Eşinin başını duvara vurarak yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir kişinin, eşinin başını duvara çarparak darbettiği iddia edildi. Kafa travması ve bilinç kaybı yaşayan talihsiz kadın, kendine geldiği hastanede, yaşadıklarını polise anlattı.

Olay, Keşen ilçesi Aşağı Zaferiye Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İ.G. isimli bir kadın, düşmeye bağlı kafa travması ve bilinç bozukluğu teşhisiyle 112 Sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine sevk edildi. Beyninde damar tıkanıklığı da tespit edilen mağdur, daha sonra İstanbul’da özel bir hastaneye sevk edildi.

Tedavisi sırasında kendine gelen kadın, eşi G.G. tarafından darbedildiğini ve eşinin başından tutarak duvara çarpması sonrasında fenalaştığını polise anlattı. Beyan üzerine, o sırada hastanede bekleyen G.G. ise İstanbul Sefaköy Polis Merkezince gözaltına alındı.

Keşan’a sevk edilen G.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.