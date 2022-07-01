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Erikli’de korkutan yangın

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Erikli sahilinde yaşanan yangın paniğe sebep oldu. Yangında dumandan etkilenenler oldu.

EDİRNE 01.07.2022, 22:30
Erikli’de korkutan yangın

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Erikli sahilinde yaşanan yangın paniğe sebep oldu. Yangında dumandan etkilenenler oldu.

Edinilen bilgiye göre, Erikli sahilinde bulunan bir iş yerinin depo ve yatakhane olarak kullanılan konteynerlerinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede çevreyi saran alevler sebebiyle çevrede panik meydana gelirken, yangına önce bölgedekiler müdahale etmeye çalıştı. Daha sonra bölgeye gelen itfaiye araçlarının müdahalesi ile kontrol altına alınılan yangında can kaybı veya yaralanma olmaması teselli oldu. İş yerine ait 4 konteynerden 3’ü ise kullanılmaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenenler oldu.

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