Engelliler Haftası törenle kutlandı

Edirne’de Engelliler Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı’nda düzenlenen tören Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden tören, kortej eşliğinde 25 Kasım Stadyumu’na yürünmesiyle sona erdi. Ardından, engelli vatandaşlar polis ve jandarma araçlarına binerek şehir turu attı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Erdinç Topçu ve Edirne Engelli Meclisi Başkanı Nilüfer Sivrikaya Tokgöz, günün anlam ve önemine dair konuşma gerçekleştirdi.