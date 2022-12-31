Enez’de boş araziye vidanjörle atık su boşaltan şahsa idari işlem yapıldı

Edirne’nin Enez ilçesinde boş araziye vidanjörle atık su boşaltan bir kişi hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekipleri, Gaziömerbey Mahallesi Lunapark mevkiinde boş araziye vidanjörle atık su bırakıldığını belirlemesi üzerine vidanjörü kullanan kişiye Enez Cumhuriyet Başsavcılığı’nca adli, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce ise idari işlem uygulandı. Öte yandan vidanjörden boşaltılan ise sudan numune alınırken gerekli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.