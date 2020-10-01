Emniyet kemersiz sürücülere ve modifiyeli araçlara ceza yağdı

Edirne’nin Keşan ilçesinde korona virüs tedbirleri çerçevesinde maske kontrolü yapan polis ekipleri, emniyet kemeri olmayan sürücüler ile bildirimsiz modifiye araçlara ceza kesti.

Kaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ve Motosikletli Polis Timleri korona virüs tedbirleri kapmasında Alparslan Türkeş Meydanı’nda biz dizi denetimde bulundu.

Araçlarıyla meydana giriş yapan araçları durduran ekipler, denetimler sırasında araçlarında maske takmayan sürücü ile yolcular uyarırken, emniyet kemeri takmayan ve araçlarında evrak eksiği ve modifiye bulunan sürücülere ceza kesti. Bazı araç sürücüleri camlarında bulunan izinsiz yazıları denetimler sırasında kazımak istedi.

Polis, uygulamada emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 7 sürücüye 924 lira, 1 sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan 288 lira, 1 sürücüye de aracında modifiye yapmaktan 132 lira olmak üzere 9 kişiye bin 344 lira idari para cezası kesti.

Bundan sonra yapılacak uygulamalarda maske takmayan sürücü ve yolculara uyarı yapılmadan cezai işlem uygulanacağı bildirildi.