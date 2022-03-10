Son Dakika
Emekli polis törenle defnedildi
Edirne’de hayatını kaybeden emekli polis memuru düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
EDİRNE 10.03.2022, 19:53
Edirne’de hayatını kaybeden emekli polis memuru düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Edirne’de yaşayan emekli polis memuru 70 yaşındaki Remzi Şen, hayatını kaybetti. Şen’in Türk bayrağına sarılı naaşı, polislerin omuzlarında törenin yapılacağı Eski Cami’ye getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından polislerin omuzlarında cenaze aracına bırakılan Şen’in naaşı, Edirne’de toprağa verildi.
Törene vatandaşlar ve meslektaşları katıldı.