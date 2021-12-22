Edirne’nin Turizm Elçisi Dinar’a teşekkür belgesi

Edirne’nin tescilli lezzetlerinden tava ciğeri tanıtmak için çalışmalar gerçekleştiren Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar’a teşekkür belgesi verildi.

Edirne’nin tescilli lezzetlerinden tava ciğere olan ilgi her geçen gün artıyor. Kente ziyarete gelen binlerce vatandaş, bu eşsiz lezzetin tadına bakmadan kentten ayrılmıyor. Edirne’nin meşhur tava ciğerini dünyaya tanıtmak için çeşitli çalışmalar yapan Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar’a, Edirne Valisi Ekrem Canalp tarafından teşekkür belgesi verildi.