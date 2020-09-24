Edirneli hayırsever kadına il sağlık müdüründen plaket
EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİNE MERHUM EŞİ BÜNYAMİN AVCI ADINA BAĞIŞ YAPAN ŞÜKRİYE AVCI’YA, EDİRNE İL SAĞLIK MÜDÜRÜ UZM. DR. MUSTAFA İSHAK YILDIRIM TARAFINDAN TEŞEKKÜR PLAKETİ TAKDİM EDİLDİ.
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine merhum eşi Bünyamin Avcı adına bağış yapan Şükriye Avcı’ya, Edirne İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa İshak Yıldırım tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.
Edirneli hayırsever Şükriye Avcı, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mustafa Talha Sütçü ve İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Yalçın Ay ile görüşerek vefat eden eşi Bünyamin Avcı adına bağış yapmak istediğini belirtti.
Hastane yönetimi tarafından belirlenen, palyatif bakım servisinin ihtiyaçları hayırsever Şükriye Avcı hanımefendi tarafından kısa sürede temin edilerek yetkililere teslim edilmiştir. Şükriye Avcı hanımefendi yaptığı yardımdan dolayı çok mutlu ve huzurlu olduğunu belirtmiştir.
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine bağış yaparak palyatif servisinin ihtiyaçlarının temininde destek veren Şükriye Avcı’ya teşekkür plaketini takdim eden İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa İshak Yıldırım; yapılan bağışın Hastaneye bugüne kadar yapılan en yüksek bağış olduğunu belirterek, “Pandemiyle mücadele ettiğimiz bu süreçte hayırsever vatandaşlarımızın desteğini yanımızda hissetmek bizi daha da güçlendiriyor. Hastanemize göstermiş olduğu destek ve hassasiyetten dolayı hayırsever Şükriye Hanımefendi’ye yürekten teşekkür ediyorum. Bu vesile ile gerek çok değerli bağışçımız Şükriye Avcı hanımefendiye sağladıkları kolaylık gerekse pandemi süresince özverili ve fedakar çalışmalarından dolayı başta Hastane Başhekimimiz Op. Dr. Mustafa Talha Sütçü olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız” dedi.
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