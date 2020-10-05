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Edirne’de yasa dışı avcılığa geçit verilmiyor
EDİRNE’DE, DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (DKMP) EKİPLERİ, YASA DIŞI AVLANAN AVCILARA GÖZ AÇTIRMIYOR. EKİPLER, AVLAKLARDA VE BÖLGEDE YAPTIKLARI KONTROLLERDE USULSÜZ VE KAÇAK KULLANILAN SES DÜZENEKLERİNE EL KOYDU.
EDİRNE 05.10.2020, 11:55
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Edirne’de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, yasa dışı avlanan avcılara göz açtırmıyor. Ekipler, avlaklarda ve bölgede yaptıkları kontrollerde usulsüz ve kaçak kullanılan ses düzeneklerine el koydu.
Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “28 Eylül - 04 Ekim tarihleri arasında yapılan kontrollerde 98 avcı kontrol edilmiş olup 16 Adet ses düzeneğine el konulmuştur. Kurallara uyarak avlanan avcılarımıza teşekkür ederiz” denildi.
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