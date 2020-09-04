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Edirne’de Vali Canalp korona denetimlerine sahada devam ediyor
EDİRNE VALİSİ EKREM CANALP, KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE ALINAN KARARLARIN SAHADAKİ UYGULAMALARINI YERİNDE DENETLEDİ.
EDİRNE 04.09.2020, 14:59
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Edirne Valisi Ekrem Canalp, Koronavirüs ile mücadele noktasında alınan kararların sahadaki uygulamalarını yerinde denetledi.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Covid 19 pandemesi ile ilgili alınan tedbirleri kent genelinde yaptığı saha denetimleri ile sürdürüyor. Vali Canalp’e, Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve İl Jandarma Komutanı Abdulkadir Seri de eşlik ediyor.
Taksici esnafı ile bir araya gelen Vali Canalp, koronavirüs pandemisi ile ilgili süreçler alınan tedbirleri değerlendirerek, esnafın da sorunlarını dinledi.
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