Edirne’de üniversite öğrencilerinin mezuniyet sevinci

2021-2022 Akademik Yılının sona ermesiyle birlikte bölümlerini başarı ile tamamlayan Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet töreni coşkuyla kutlandı.

Öğrencilerin ailelerinin de katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı. 75. Yıl Spor Salonu’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Trakya Üniversitesi tanıtım filminin izlenmesiyle devam etti.

Mezun öğrenciler adına bir konuşma gerçekleştiren fakülte birincisi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Erhan Çakırtepe, “Üniversite eğitimi almak sadece bir eğitim kurumundan eğitim almadan ziyade öğrenmeyi öğrenme sürecidir. Üniversite hayatımız boyunca hem akademik hem de kişisel anlamda bizden desteklerini esirgemeyen, bize yol gösteren, mesleklerimizin önemini bize aşılayan okulumuzun değerli hocalarına teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek yetişmelerinde büyük emekleri olan ailelere teşekkür etti.

Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz da, Trakya Üniversitesi ve Spor Bilimleri Fakültesi hakkında bilgi vererek başladığı konuşmasında, “Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Türkiye’nin bu alandaki en iyi spor fakültelerinden biridir. Çünkü bizim öğrencilerimiz hocalarıyla temas halindedir. Dertlerini, sıkıntılarını hocalarına anlatabilirler. Hocalarımız da tecrübeleriyle öğrencilerimize her zaman yol gösterirler. Bu anlamda öğrencilerimiz hocaları ile diyalog içerisinde güzel bir eğitim-öğretim hayatı geçirdiler. Bundan sonraki süreçte mezunlarımızın üzerine bazı sorumluluklar düşüyor. Çünkü eğitim burada bitmiyor. Çalışmayı hiçbir zaman bırakmamanız gerekiyor. Kendinizi daima geliştirmelisiniz. Değerli aileler bugünün mimarı sizlersiniz. Pırıl pırıl gençler yetiştirmişsiniz. Hepinizi kutluyorum. Değerli hocalarım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmek için bilgi ve tecrübelerinizi tüm içtenliğinizle öğrencilerinizle paylaştınız. Sizlere teşekkür ediyorum” diyerek mezun öğrencileri tebrik etti.

Törende açılış konuşmalarının ardından fakülte birincisi Erhan Çakırtepe, fakülte ikincisi Pelin Kaya ve fakülte üçüncüsü Şeyma Demirkaya’ya plaketleri takdim edildi. Tören plaket takdiminden sonra mezun olan tüm öğrencilere belgelerin verilmesi ile devam etti. Meslek andının okunmasının ardından öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyetlerini coşkuyla kutladı.