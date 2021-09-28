Edirne’de ’Üniversite Bizim Fikir Bizim’ platformu hayata geçiriliyor

Katılımcı, şeffaf ve demokratik bir yönetim anlayışı belirleyen Trakya Üniversitesi, ’Üniversite Bizim Fikir Bizim’ platformunu hayata geçiriyor.

42 bini aşan öğrencisi ve 5 bin çalışanı ile büyük bir aile olan Trakya Üniversitesi, tüm bireylerin düşüncelerini dinlemek, projelerini hayata geçirmek için ’Üniversite Bizim Fikir Bizim’ platformunu hayata geçirdi. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının (SKS) fikrî öncülüğünde ortaya çıkan söz konusu platform ile başta öğrenciler olmak üzere tüm paydaşların fikir ve projeleri bir komisyon tarafından değerlendirilerek değerli ve uygulanabilir bulunanlar hayata geçirilecek. Üniversiteye dair tüm görüşlerin özgürce paylaşılabileceği bir platform olacak.

Projenin hayata geçmesinde önemli bir destek veren Bilgi İşlem Daire Başkanı Prof. Dr. Hilmi Kuşçu ve ekibine teşekkür eden Genel Sekreter Yardımcısı ve SKS Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen, “Bu platform sayesinde şu anda bilgisayar, yakın zamanda da KİOSK yardımıyla öğrencilerimiz; her konuda bize fikirlerini iletebilecekler. Akıllarından geçen her konuda düşünce ve fikirlerini bekliyoruz. Bu platform üniversitemizin ortak akıl havuzu olacak” dedi.

Geleceğe köprüler kuran Trakya Üniversitesinin bu yolculuğunda daha iyiye ulaşmak için tüm düşünce, proje ve fikirlere açık olduklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın düşüncelerini önemsiyoruz. Daha önce Türkiye’nin tek aktif öğrenci senatosunu toplamıştık. Herkesin ulaşabileceği bir platformla yeni fikirlere ve düşüncelere ulaşabildiğimiz gibi daha katılımcı ve ulaşabilir bir yönetim anlayışı sergiliyoruz. Hepimizin ortak hedefi olan daha iyi bir Trakya Üniversitesi için herkesin görüş, fikir ve projelerini bekliyoruz. Bu düşünce havuzumuzda birikenlerle Üniversitemizde yeni projeleri yeşertip geliştireceğiz” şeklinde konuştu.

Rektör Tabakoğlu, bu projenin hayata geçmesinde emeği bulunan Öğr. Gör. Burak İşçimen ve Prof. Dr. Hilmi Kuşçu ile ekiplerine teşekkür etti.