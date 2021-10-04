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Edirne’de Tıp Fakültesi öğrencileri için “Beyaz Önlük” töreni düzenlendi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2021-2022 eğitim öğretim yılı “Beyaz Önlük” töreni gerçekleştirildi.

EDİRNE 04.10.2021, 18:59
Edirne’de Tıp Fakültesi öğrencileri için “Beyaz Önlük” töreni düzenlendi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2021-2022 eğitim öğretim yılı “Beyaz Önlük” töreni gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2021-2022 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitimin başlamasıyla tıp fakültesi öğrencileri için “Beyaz Önlük” töreni yapıldı. Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileri için 75. Yıl Spor Salonu’nda gerçekleştirilen törende, öğrenciler beyaz önlüklerini giymenin heyecanını yaşadı. Aileleri de çocuklarının beyaz önlük sevincine ortak oldu. Törende Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Üflemeli Çalgılar Topluluğu da mini bir konser verdi.

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