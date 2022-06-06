Edirne’de "Tarihimiz Geleceğimiz ile Buluşuyor” etkinliği

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Tarihimiz Geleceğimiz ile Buluşuyor” temalı programa katıldı.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 175. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle “Tarihimiz Geleceğimiz ile Buluşuyor” temalı bir etkinlik gerçekleştirildi. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu’nda düzenlenen programa Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Tapu Ve Kadastro XIV. (Edirne) Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, Bölge Müdür Yardımcıları Nergiz Kara ve Özkan Eser, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Daire Başkanlığı Şube Müdürü Adnan Torun, Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğü Şube Müdürleri ile öğrenciler ve akademisyenler katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından Tapu Ve Kadastro Edirne Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir’in açılış konuşmaları ile devam etti. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 175. kuruluş yılı münasebetiyle pek çok etkinlik gerçekleştirdiklerini ve gerçekleştirmeye de devam ettiklerini ifade eden Hayrullah Akdemir, "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye’de mülkiyet ve buna ilişkin hakların tesisi ve muhafazası ile görevli olup, devletin en önemli fonksiyonlarından birin yerine getiren büyük bir kamu kurumudur. 175 yıldır dün, bugün ve gelecekte mülkiyetin garantisi olan kurumumuzun tarihi oldukça eskiye uzanmaktadır. Mülkiyet, geçmişten günümüze ecdadımızın bizlere bir emanetidir. Edirne’ye geldikten sonra bunu çok daha iyi anladım. Ecdadımızın canını, kanını ortaya koyarak bugünlere getirdiği mülkiyet, bizler için paha biçilemez bir değere haizdir. Bu çerçevede düzenlediğimiz etkinliklerle siz gençlerimizi tarihimizdeki önemi çok büyük olan medeniyet mirasımızla buluşturmak istedik. Yeni ufuklar için siz değerli gençlere kapılarımız her zaman açık. Bu konuda çalışmak, araştırma yapmak istiyoruz diyen tüm gençlerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Programda açılış konuşmasının ardından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Daire Başkanlığı Şube Müdürü Adnan Torun’un “Tarihimiz Geleceğimiz ile Buluşuyor” temalı konuşması ile devam etti. Araştırma, tapu kayıtları ve arşiv belgelerinden oluşan bir sunum gerçekleştiren Adnan Torun, öncelikle tapu tahrir defterlerinden sonra ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtlarından yola çıkarak Edirne ve çevre illerle ilgili mülkiyet bilgi ve görüntülerini katılımcılarla paylaştı. Arşiv Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan belgeler ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün tarihçesi ile proje ve faaliyetleri hakkında da bilgiler paylaştı.

Etkinlik sonunda Tapu Ve Kadastro Edirne Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir tarafından Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na Kanuni Sultan Süleyman’ın tuğrasının olduğu bir tablo hediye edildi.

Burada yaptığı konuşmada Hayrullah Akdemir’e teşekkür ederek sözlerine başlayan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu Türk milletinin kültürünün, binlerce yıllık tarihi, derin bir görgüyü ve yaşanmışlıkları içinde barındırdığını belirterek, büyük bir zenginlik ve hazinelerle dolu olduğunu söyledi. Köklü bir geçmişe sahip medeniyetimizin paha biçilmez bir kültür mirasına sahip olduğunu ve her bir taşın altında bizlerin eseri çıktığını dile getiren Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Ecdadımızın yazdığı tarihimizden aldığımız güçle, hep birlikte geleceğe emin adımlarla yürümeye ve her bir değerimizi yeniden ortaya koymaya ve tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Tapu kayıtlarımızda ve arşiv belgelerimizden sahip olduğumuz tarihsel mirasın büyüklüğünü ve zenginliğini apaçık görmek mümkün. Bu değerleri günümüze ulaştıran, muhafaza edenleri rahmet ve minnetle anıyorum. Geçmişimize ve bugünümüze ışık tutan çok değerli bilgileri bizlerle paylaşan ve önemli bir konuya temas eden Tapu Ve Kadastro XIV. (Edirne) Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir’e, Arşiv Daire Başkanlığı Şube Müdürü Adnan Torun’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliğin ardından Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Tapu Ve Kadastro Edirne Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir ile birlikte Bölge Müdür Yardımcısı Özkan Eser’i ve Arşiv Daire Başkanlığı Şube Müdürü Adnan Torun’u makamında ağırladı.