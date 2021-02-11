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Edirne’de sağlık çalışanlarına ikinci doz aşı uygulaması başladı
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın aşı olmasının ardından Edirne’de de sağlık çalışanlarına ikinci doz aşı uygulamaları başladı.
EDİRNE 11.02.2021, 12:08
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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın aşı olmasının ardından Edirne’de de sağlık çalışanlarına ikinci doz aşı uygulamaları başladı.
Tüm yurtta olduğu gibi Edirne’de de, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısının ikinci dozu sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne gelen sağlık çalışanları ikinci doz aşılarını vurulmaya başladı.