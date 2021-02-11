Edirne’de sağlık çalışanlarına ikinci doz aşı uygulaması başladı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın aşı olmasının ardından Edirne’de de sağlık çalışanlarına ikinci doz aşı uygulamaları başladı.

Tüm yurtta olduğu gibi Edirne’de de, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısının ikinci dozu sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne gelen sağlık çalışanları ikinci doz aşılarını vurulmaya başladı.