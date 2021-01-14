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Edirne’de sağlık çalışanlarına Covid-19 aşı uygulaması başladı
Edirne’de, sağlık çalışanlarına Covid-19 aşı uygulaması bugün itibariyle başladı.
EDİRNE 14.01.2021, 12:39
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Edirne’de, sağlık çalışanlarına Covid-19 aşı uygulaması bugün itibariyle başladı.Edirne İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. İshak Yıldırım, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nde aşısını yaptırdı. Öğleden önce MHRS randevu sisteminden kayıt oluşturan 380 sağlık çalışanına Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nde aşı uygulandı.
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