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Edirne’de sağanak yağış etkili oldu

Edirne’de aniden bastıran şiddetli yağış, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

EDİRNE 01.06.2021, 19:15
Edirne’de sağanak yağış etkili oldu

Edirne’de aniden bastıran şiddetli yağış, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

Edirne kent merkezinde akşam saatlerinde sağanak yağış aniden bastırdı. Sağanak yağış etkisini artırarak devam ettirirken, yağışa hazırlıksız yakalanan yaya ve sürücüler ise zor anlar yaşadı. Kentte, bazı cadde ve sokakların su bastığı görüldü. Yağışın etkisi sürüyor.
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