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Edirne’de pandemi öncesi ve sonrası dezavantajlı bölgedeki çocukların eğitim sorunları konuşuldu

Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü tarafından Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliğiyle “Pandemi Öncesi ve Sonrası Dezavantajlı Bölgedeki Çocukların Eğitim Sorunları Çalıştayı” gerçekleştirildi.

EDİRNE 24.02.2022, 15:49
Edirne’de pandemi öncesi ve sonrası dezavantajlı bölgedeki çocukların eğitim sorunları konuşuldu

Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü tarafından Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliğiyle “Pandemi Öncesi ve Sonrası Dezavantajlı Bölgedeki Çocukların Eğitim Sorunları Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi Senato Salonu’nda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan çalıştayda konuşan Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Gökhan Ilgaz, çalıştayın göreve geldiği ilk günden beri gerçekleştirmek istediği bir etkinlik olduğunu belirtti. Doç. Dr. Gökhan Ilgaz “Eğitim programları öğretim alanında çalışan bir öğretim üyesi olarak hem öğrendiğimiz hem de öğrettiğimiz temel bilgi, sahadan veri alınmasıdır. Sahadan veri toplamanın ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi biliyoruz ve bundan sonra atacağımız adımlar için sizin görüş ve önerileriniz bizim için çok kıymetli olacak. Bu konuda hep beraber çözüm önerileri üreteceğimizi düşünüyorum” diyerek çalıştaya katılan öğretmenlere teşekkür etti.

“Eğitim İçin El Ele, Hep Birlikte Zirveye” parolasıyla Edirne’de eğitimi daha da yukarılara taşımak için büyük özveri ile çalıştıklarını kaydeden Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, bu noktada tüm paydaşlarla ortak çalışmalar yürüttüklerini ve Trakya Üniversitesi ile yapılan çalışmaların önemine vurgu yaptı. Bilim insanı ve gönül insanlarını bir araya getiren bu çalıştayın başta öğrenciler ve öğretmenler olmak üzere Edirne’ye hayırlı olması temennisinde bulunan Dr. Önder Arpacı “Okullarımızın kendi içindeki gelişimini sağlamaya çalışıyoruz. Bu gelişim, okullarımızın genel gelişimiyle alakalı. Bugün çalıştayda konuşacağımız konular, sahadan veri sunacağı için çok önemli. Sorunları ortaya koyacağız, çok güzel öneriler ve fikirler olacak, hangi noktada çözüm üreteceğimize inşallah sizlerin de destekleriyle burada sonuçlandırmış olacağız” diyerek çalıştayın hayırlı olmasını diledi.

Trakya Üniversitesi ile Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünün geçmişte başarılı projeleri hayata geçirdiğine değinen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, çalıştayda ele alınacak konulardaki tespitlerinden bahsederek Trakya Üniversitesi olarak dezavantajlı mahallelerdeki çocukların gelişimi adına önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Çocuklarımızı öğrenilmiş çaresizlik döngüsünden kurtarmak adına geldiğimiz günden bu yana önemli çalışmalara imza attık. Eşim Dr. Nilgün Tabakoğlu’nun fikri önderliğinde Devlet Konservatuvarı hocalarımızın emekleri ile hayata geçirdiğimiz Geleceğim Sensin projesi ile 55 çocuğun hayatlarına dokunduk. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ve 81 ilin vali eşlerinin karşısında şarkılar söylediler. Strazburg’da AB Konseyi’ni Çanakkale türküsü ile inlettiler. TBMM’de, 23 Nisan’da dünya çocuklarına konser verdiler. Bu çocuklarımızın bugün 18’i müzik eğitimlerini konservatuvarımızda devam ettiriyor, diğerleri de eğitimlerini başarı ile sürdürüyorlar. Yine Tasarım Beceri Atölyeleri ile 220 çocuğumuza üniversite kapılarını açtık. Hem üniversitemizi hem de şehrimizi tanıttık. Küçük dokunuşlarla onlardan büyük geri dönüşler aldık. Biz onlara inandık ve onların da kendilerine inanmalarını sağladık. Bu çocuklarımızı hayata kazandırmak ve sorumluluk sahibi bireyler olmaları için projeler ürettik, üretmeye de devam ediyoruz. Değerli öğretmenlerimizin de sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek için göstermiş oldukları özveriyi takdirle karşılıyorum. Çocuklarımız bizim her şeyimiz, geleceğimiz. Bir çocuğu sevindirmek her şeye bedeldir” dedi.

Çalıştayın sorunların çözümüne yönelik önemli bir dönüm noktası olması temennisinde bulunan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Gökhan Ilgaz ve katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Açılış konuşmasının ardından üniversite tarafından gerçekleştirilen “Gönül Elçileri-Geleceğim Sensin” projesinin tanıtım filmi izlendi. Ardından Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsünde görevli Öğr. Gör. Tülay Tekin Yılmaz tarafından çalıştayın amaç ve tanıtımı hakkında bilgiler verdi.

Tüm gün süren ve iki bölüm halinde gerçekleştirilen çalıştayın ilk bölümünde “Eğitimde Başarıyı Arttırmak İçin Neler Yapılabilir?", “Devamsızlık Sorununu Çözmek İçin Nasıl Bir Yol İzlenebilir?" ve “Öğrencilere Okul Kurallarına Uyum Sağlamaları Konusunda Nasıl Yardımcı Olunabilir?" konuları ele alındı.

Çalıştayın ikinci bölümünde "Pandemi Sürecinin Roman Çocukların Eğitim Hayatına Etkileri Nelerdir?" ve "Pandemi Sürecinin Etkilerini Bertaraf Etmek İçin Neler Yapılabilir?" konuları tartışılmasının ardından çalışma grubu masaları ortaya çıkardıkları çalışmaları katılımcılarla paylaşıldı.

Edirne’nin dezavantajlı bölgelerindeki okullarda eğitim alan çocukların pandemi öncesi ve sonrasında yaşadıkları sorunların ve bu sorunlara üretilecek çözüm önerilerinin konuşulduğu çalıştaya Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Üyesi Gökhan Ilgaz, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Levent Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı ile akademisyenler ve öğretmenler katıldı.

Çalıştay, Doç. Dr. Gökhan Ilgaz’ın kapanış konuşması ve katılımcılara katılım belgelerinin takdim edilmesi ile son buldu.

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