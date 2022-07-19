Edirne’de özel pul tasarımları

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü öğrencisi Mustafa Dede, bitirme projesi çerçevesinde hazırladığı ve Rektör, Rektör Yardımcıları ile Genel Sekreter Yardımcılarının portrelerine yer verdiği pul tasarımlarını, Dekan Prof. Melihat Tüzün ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Zehra Atabey ile birlikte Trakya Üniversitesi yönetimine takdim etti.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Zehra Atabey ve Grafik Tasarımı Bölümü öğrencisi Mustafa Dede, Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü öğrencisi Mustafa Dede tarafından Dr. Öğr. Üyesi Zehra Atabey koordinatörlüğünde bitirme projesi olarak hazırlanan pul tasarımlar, başta Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu olmak üzere Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve Prof. Ahmet Hamdi Zafer ile Genel Sekreter Yardımcıları Öğr. Gör. Burak İşçimen ve Ahmet Sezgin ile paylaşıldı.

Zarflar üzerinde Güzel Sanatlar Fakültesinin ikonu haline gelen tarihi yapıların yer aldığı pul tasarımları da çalışma ile ilgili dikkat çeken bir başka detay oldu.