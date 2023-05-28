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Edirne’de oyların sayım işlemleri sürüyor
Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim’inde oy verme işlemi saat 17.00’de sona ermesinin ardından oylar sayılmaya başlandı.
EDİRNE 28.05.2023, 18:24
Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim’inde oy verme işlemi saat 17.00’de sona ermesinin ardından oylar sayılmaya başlandı.
Edirne’de saat 17.00’de sona eren oy verme işlemenin ardından sandıklar açılarak oylar sayılmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı 2.Tur Seçim’inde oy verme işlemi saat 17.00’de sona erdi. Sabah 08.00 itibariyle başlayan oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açılıp, oylar sayılmaya başlandı.