Edirne’de ÖSYM koordinasyon toplantısı

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda geçmesinin sağlanması amacıyla, Edirne’de yapılan hazırlıklar ve alınacak güvenlik önlemlerinin görüşüldüğü ÖSYM Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı Trakya Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleştirildi.

Toplantıda, pandemi ve sınav güvenliğine yönelik önlemler, sınavın rahat ve huzur içinde geçmesini sağlamak için sınav öncesi, sınav sırasında ve sınav sonrasında yapılacak çalışmalar belirlendi. Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve ÖSYM İl Koordinatörü Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, sınava girecek tüm adaylara başarılar diledi ve sınav ile ilgili adayların dikkat etmesi gereken hususları şöyle sıraladı:

Adaylar, sınav giriş belgelerinde belirtilen talimatları dikkatli bir şekilde okumalı ve eksiksiz uygulamalıdır. Adaylar, ÖSYM sitesinden yer alan talimatları takip etmeli ve sınava giriş için gerekli sınav giriş belgesi ve geçerli kimlikleri unutmamalıdır. Ayrıca cep telefonu, araba anahtarı, cüzdan, küpe, kolye, yüzük (alyans hariç), bilezik, kulaklık vb. gibi sınav binasına sokulması yasak maddelerle sınav binasına gelmemelidir. Adaylar, sınav başlama saatinden yaklaşık 1,5 saat önce (TYT ve AYT için 8.45 YDT için 14.15) sınav binalarına alımları başlayacağından yığılmalara neden olmamak için zamanında sınav binalarına gelmeli ve sınav başlama saati, TYT ve AYT için 10.15; YDT için 15.45 olduğu için adaylar, TYT ve AYT için saat 10.00’dan, YDT için saat 15:30’dan sonra sınav binasına alınmayacaktır. Adaylar, bina girişlerinde sosyal mesafe kurallarına azami dikkat etmelidir. Adaylara maske, dezenfektan ve mendil verilecek olup, adaylar Covıd-19 durumları varsa bunu bina girişinde görevlilere bildirmesi gerekiyor, Adaylar, sınava girecekleri binanın ismini ve yerini önceden kontrol etmelidir. Adayların sınav öncesi sınav binasını ve sınav salonlarını görmek dahil hiçbir sebeple alınmayacak. Sınav binasına ve bahçesine sınava girecek aday ve sınav görevlilerinden başka hiç kimse alınmayacağı belirtildi. Geçerli kimlik belgesini kaybeden adaylar için Geçici Kimlik Belgesi çıkartabilmek için Nüfus Müdürlüğü’nün Cumartesi günü saat 07.00-17.00 saatleri arası hizmet verecektir. Pazar günü ise saat 07.00-15.30 arası açık olacak. Balkan Yerleşkesinde sınava girecek aday sayısı fazla olduğu için Yerleşke giriş kapısında yapılacaktır. Yönlendirmelere dikkat edilmesi, adayların sınav binasına en fazla bir yakınıyla gelmesi, özel araçla getirilecek adaylar için ise aday sınav binası yakınında indirdikten sonra özel aracın bekleme yapmadan sınav binasından uzaklaşmasının olası trafik sıkışıklığını önlemeye yardımcı olacağı belirtildi.