Edirne’de öğrenci adaylarına 5 dilde tanıtım

6 bine yaklaşan uluslararası öğrencisiyle dünya üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Trakya Üniversitesi, üniversitenin lisans bölümlerini ve sosyal yaşamını anlatan ve beş farklı dilde çekilen 116 profesyonel video içeriği ile önemli bir tanıtım kampanyasını hayata geçirdi.

Trakya Üniversitesi, 2021-2022 eğitim öğretim yılının üniversite tercihleri döneminde aday öğrencilerin Edirne’yi ve Trakya Üniversitesini daha yakından tanıyabileceği ve üniversitenin ayrıcalıkları hakkında bilgi sahibi olabileceği bir proje hazırladı. Üniversite adaylarının, tercih sürecini daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve Trakya Üniversitesini daha yakından tanıması amacıyla tüm lisans bölümlerinin, akademisyen ve öğrenciler tarafından ayrıntılı şekilde anlatıldığı, aynı zamanda üniversitenin sportif ve kültürel faaliyetleri ile öğrencilere sunduğu imkânlar hakkında bilgilerin de yer aldığı, profesyonel bir ekip tarafından yaklaşık 20 günde çekilen 116 farklı video, aday öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Uluslararası bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Trakya Üniversitesi tarafından, yabancı uyruklu öğrenci adaylarının da faydalanabilmesi için Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, İngilizce ve Rusça olmak üzere beş farklı dilde hazırlanan tanıtım videoları http://aday.trakya.edu.tr/ adresindeki “Aday Öğrenci” sayfasında kullanıma açıldı.

Bu yıl on binlerce öğrencinin ziyaret ettiği aday öğrenci portalı ile ilgili bilgi veren Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesinin 40 yıllık envanterine görsel anlamda çok önemli bir katkıda bulunduklarını vurgulayarak, “Öğrencileri, akademisyenleri ve idari ekibiyle birlikte yaklaşık 50 bin kişilik büyük bir aile olan, ülkemizin en köklü üniversiteleri arasında yer alan Trakya Üniversitesi olarak çok önemli bir tanıtım kampanyasına imza attık. Tercih döneminde öğrenciler tercih edecekleri bölümler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olamıyor ve çevresinden aldıkları bilgilerle yetiniyor. Biz de öğrencilerimizin hem seçmek istedikleri bölüm hakkında birinci ağızdan bilgi sahibi olsun hem de Edirne ve Trakya Üniversitesi hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilsin istedik ve bu önemli projeyi hayata geçirdik. Üstelik bu hizmeti, bugüne kadar örneği görülmemiş bir şekilde, beş farklı dille öğrencilerimize sunuyoruz. Geçtiğimiz tercih döneminde öğrenci adaylarımıza sunduğumuz bu hizmet büyük bir ilgili gördü ve tercih döneminde on binlerce öğrenci adayı tarafından ziyaret edildi. Yaptığınız bu çalışmanın karşılık görmesi ve öğrenciler tarafından takdir edilmesi mutluluk verici. Bu profesyonel tanıtım atağı sayesinde, üniversitemizin arşivine, her yıl kullanabileceğimiz nitelikte çok sayıda görsel, işitsel ve fonksiyonel malzeme kazandırmış olduk, üniversitenin envanterine önemli bir katkı sağladık. Aday öğrenci sayfamızı her yıl geliştirerek, öğrenci adaylarımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Trakya Üniversitesinin bölüm ve programları ile akademik yapısı, sosyal ve kültürel olanakları, yurt ve konaklama imkânları, burslar, destekler, öğrenci kulüpleri, etkinlikler ve kampüs yaşamı gibi merak edilen pek çok konunun anlatıldığı videolara http://aday.trakya.edu.tr/ adresindeki “Aday Öğrenci” sayfasından ulaşılabiliyor.