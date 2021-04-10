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Edirne’de ‘korona’ sessizliği

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Türkiye geneli uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Edirne’de sessizliğe büründü.

EDİRNE 10.04.2021, 13:42
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Edirne’de ‘korona’ sessizliği

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Türkiye geneli uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Edirne’de sessizliğe büründü.

Tarihi şehrin simgesi Mimar Sinan’ın ‘Ustalık Eserim’ dediği Selimiye Cami ve çevresi ile kentin en işlek caddelerinden Saraçlar Caddesi sessizliğe büründü. Edirneli vatandaşlar, kısıtlama kapsamında evlerinde kalırken, sadece görevli kişiler ve araçlar şehirde görüldü.

Öte yandan, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama kurallarını ihlal söz konusu olmaması için şehir genelinde birçok noktada, kontrollerine ve uygulamalarına devam ediyor.
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