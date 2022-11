Edirne’de kamyonet sürücüsü kamyona çarptı: 1 yaralı

Edirne’de kamyona çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Abdurrahman Mahallesi’nde meydana geldi. G.O. idaresindeki 34 NZ 1532 plakalı kamyonet ile S.A. yönetimindeki 22 AS 356 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü G.O. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.