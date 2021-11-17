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Edirne’de iş birliği protokolü ile üniversitede “Genç Ofis” açılıyor

Trakya Üniversitesi ile Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında karşılıklı iletişimi ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla protokol imzalandı. Protokol ile her iki kurum eğitim-öğretim, sosyal, kültürel ve sportif konularda iş birliğine gidecek ve Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi ile Keşan Meslek Yüksekokulu Yerleşkesine “Genç Ofis” açılacak.

EDİRNE 17.11.2021, 16:32
Edirne’de iş birliği protokolü ile üniversitede “Genç Ofis” açılıyor

Trakya Üniversitesi ile Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında karşılıklı iletişimi ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla protokol imzalandı. Protokol ile her iki kurum eğitim-öğretim, sosyal, kültürel ve sportif konularda iş birliğine gidecek ve Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi ile Keşan Meslek Yüksekokulu Yerleşkesine “Genç Ofis” açılacak.

Trakya Üniversitesi, öğrencilerine ve akademisyenlerine yeni imkânlar ve hizmetler sunmaya devam ediyor. Trakya Üniversitesi ile Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında “Gençlik Ofisi, Kültür, Sanat, Spor, Eğitim” iş birliği protokolü imzalandı. İki kurum arasındaki iş birliği protokolü kapsamında, üniversite bünyesinde eğitim gören öğrenciler ile akademik ve idari personelin gençlik merkezi faaliyetlerinden yararlanabilmeleri için gençlik merkezi faaliyetlerinin tanıtıldığı, aynı zamanda üniversitenin ve öğrencilerin ihtiyaç duyduğu ilgili alanlarda uygun görülen faaliyetlerin organize edildiği ofisler kurulacak. İhtiyaç hâsıl olması ve taraflarca mutabık kalınması halinde Trakya Üniversitesi’nin genelinde bulunan eğitim alanları ve farklı yerleşkelerde de aynı amaçla ofisler açılabilecek.

Trakya Üniversitesi bünyesinde ilk olarak Balkan Yerleşkesi ile Keşan Meslek Yüksekokulu Yerleşkesine açılacak ofisler ile akademik, idari personel ve öğrencilerin eğitsel, kültürel, gönüllük ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi, sosyal sorumluluk ve gönüllülük algılarının güçlendirilmesinin yanı sıra gençlerin yükseköğrenimleri sürecinde almış oldukları eğitimle birlikte kişisel kapasite gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Rektörlük Yönetim Kurulu Odası’nda gerçekleşen protokol imza törenine Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak katıldı.

İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi’nin öğrenci odaklı bir üniversite olduğunu ve bu anlamda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, “Trakya Üniversitesi olarak öğrencilerimize sanatsal, kültürel, sportif faaliyetler düzenleyebilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri yeni alanlar oluşturmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimiz, bu alanlarda kişisel ve mesleki gelişimlerini artırabilecekleri gibi araştırma, eğitim ve proje faaliyetleri de düzenleyebilecekler. Bu kapsamda Edirne Gençlik İl Spor Müdürlüğü ile birlikte Balkan Yerleşkemiz ve Keşan Meslek Yüksekokulumuzda, başta öğrencilerimiz olmak üzere akademisyenlerimize ve idari personelimize de hitap edecek önemli bir projeyi hayata geçiyoruz. İmzaladığımız bu protokolün Üniversitemiz ve Gençlik İl Spor Müdürlüğümüz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Temel gayemiz olan nitelikli insan yetiştirmek misyonumuzdan hareketle öğrencilerimizin ve gençlerimizin yararına olacak proje ve iş birlikleri geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, üniversite öğrencilerinin ve tüm gençlerin kariyer ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirterek, “Protokol kapsamında, geleceğimiz gençlerimize yönelik kuracağımız ofisler ile gençlerin kariyer ve eğitim hayatlarını bir adım ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimize eğitsel, sosyal, kültürel, gönüllülük ve sportif faaliyetlerinin ve projelerinin desteklenmesi konusunda katkılar sunacağız. Genç Ofis’te yürütülecek her proje ve etkinlik, öğrencilerimizin kişisel gelişimine de önemli katkılar sağlayacak. İmzalanan bu protokolün hem kentimize hem de üniversite öğrencileri ile personeline gönülden katkı sunacağına inanarak her iki kuruma da hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Trakya Üniversitesi ile Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokolün, iki kurum arasında iş birliği ve koordinasyonun sağlanması hedefine doğrudan katkı oluşturması bekleniyor.

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