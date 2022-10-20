Edirne’de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Edirne’de yasa dışı yollardan yurtdışına çıkış yapma girişiminde bulunan 2 FETÖ/PDY üyesi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği yasadışı yolarla yurtdışına çıkmak isteyen 2 FETÖ/PDY üyesi olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler yaptıkları takip sonucunda F.A. ve M.H.K. yakalandı. Otomobil sürücü Y.A. ve FETÖ/PDY üyesi F. A. ve M.H.K. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Y. A. ve M. H. K. terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay kesilmiş cezası bulunduğu F.A’nın da yakalama kararı olduğu tespit edildi.

Araç sürücüsü Y. A. hakkında Göçmen Kaçakçılığı suçundan, F. A. ve M. H. K. hakkında terör örgütüne üye olma suçundan tahkikat başlatıldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.