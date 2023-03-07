Edirne’de cinsel istismar olayının firari şüphelisi tutuklandı

Edirne’nin Süloğlu ilçesinde cinsel istismar şüphelisi jandarma ekiplerince gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 Mart’ta yaşanan cinsel saldırı olayının firari şüphelisi G.A’yı yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş timlerince yapılan çalışma sonucu gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan G.A. tutuklandı.