Edirne’de “Bulgaristan Türkleri Gecesi” coşkuyla kutlandı

Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Bulgaristan Türkleri Öğrenci topluluğu organizasyonu, Edirne Valiliği ile Kırcaali Belediyesi destekleriyle “Bulgaristan Türkleri Gecesi” etkinliği gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması, iki ülke milli marşlarının okunması ve Trakya Üniversitesi tanıtım filminin izlenmesi ile başladı.

Açılış konuşmasını yapan Trakya Üniversitesi Bulgaristan Türkleri Öğrenci Topluluğu Başkanı Beytullah Eminefendi, ilk defa böyle bir gece düzenlediklerini ve coşkuyla kutlandığını ifade etti. Bulgaristan ile Türkiye arasındaki kültür elçiliğini bir görev bilerek tarihi ve kültürü yansıtacak etkinliklerle buluşmaya devam edeceklerini belirten Eminefendi, katılımcılara teşekkür etti.

Trakya Üniversitesi’nde 79 ülkeden 5 bin 200 yabancı öğrencinin eğitim gördüğünü söyleyen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Türkiye’de en çok Balkanlı öğrencinin Trakya Üniversitesi’nde eğitim gördüğünü belirtti. Beş bin 200 uluslararası öğrencinin bin 200’ünün Bulgaristan’dan olduğunu söyleyen Tabakoğlu, üniversitede 79 ülkeden eğitim almak için TÜ’yü tercih eden binlerce öğrencinin olduğuna değindi. Eğitimde, sağlıkta, hizmette, teknolojide, Ar-Ge’de bilgi birikimlerini Balkanlar’la, Bulgaristan ile paylaşmaya hazır olduklarını söyleyen Tabakoğlu, “Bu zamana kadar büyük bütçeli ve geleceğimizi korumaya yönelik birçok projeye imza attık. Yeni projeleri de hayata geçirmek için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Trakya Üniversitesi’nde Bulgaristan Türkleri ve öğrencilerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Kırcaali’nin pek çok medeniyetin barış içerisinde yaşadığı önemli bir yer olduğunu ve bununla gurur duyduklarını aktardı.

Müzik ve şiir dinletilerinin sunulduğu etkinlikte topluluk öğrencileri "Pehlivanlar-Kel Aliço, Koca Yusuf ve halter sporcusu Halil Mutlu’nun portreleri", "Atatürk Hikayesi", "Bulgaristan’daki Türk Şehirleri" ve "Marteniçka" sunumları gerçekleştirdi.

Balkan Kongre Merkezi’nde düzenlenen geceye Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Belediye Meclis Başkanı Hüseyin Ahmet, Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Akademi Rumeli ekibi halk oyunları gösterisi ve Süheyla Solak konseri ile büyük bir coşkunun yaşandığı gecede “Bulgaristan’dan Hatıralar” ve “Gel Konuşalım Projesi Tanıtım Videosu” katılımcılarla buluştu.

Düzenlenen etkinlik Bulgaristan Türkleri Öğrenci Topluluğu’nun tanıtım videosu ve plaket takdim töreni ile son buldu.