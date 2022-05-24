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Edirne’de buğday 5,726 TL’den satıldı
Edirne Ticaret Borsası’nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 5,726 TL’den satıldı.
EDİRNE 24.05.2022, 17:19
Edirne Ticaret Borsası’nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 5,726 TL’den satıldı.
Edirne Ticaret Borsası’nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5,726 TL’den satıldı. Edirne Ticaret Borsası’nda bugün işlem gören buğday fiyatı ise şöyle:
Buğday en düşük 5,673 TL en yüksek 5,854 TL ortalama 5,726 TL.