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Edirne’de buğday 5 lira 152 kuruştan satıldı
Edirne Ticaret Borsası’nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 5 lira 152 kuruştan satıldı.
EDİRNE 19.04.2022, 15:26 19.04.2022, 16:05
Edirne Ticaret Borsası’nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 5 lira 152 kuruştan satıldı.
Edirne Ticaret Borsası’nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5 lira 152 kuruştan satıldı. Ticaret Borsası’nda bugün işlem gören diğer ürün ise Arpa oldu.
Buğdayın kilosu 5,152 TL ‘den arpanın kilosu ise 5,051 TL’den satışa sunuldu.