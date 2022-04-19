Edirne’de buğday 5 lira 152 kuruştan satıldı

Edirne Ticaret Borsası’nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 5 lira 152 kuruştan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası’nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5 lira 152 kuruştan satıldı. Ticaret Borsası’nda bugün işlem gören diğer ürün ise Arpa oldu.

Buğdayın kilosu 5,152 TL ‘den arpanın kilosu ise 5,051 TL’den satışa sunuldu.