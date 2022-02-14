Edirne’de buğday 4 lira 079 kuruştan satıldı

Edirne Ticaret Borsası’nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 4 lira 079 kuruştan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası’nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4 lira 079 kuruştan satıldı. Edirne Ticaret Borsası’nda işlem gören bazı ürünlerde fiyatlar şu şekilde işlem görüyor:

“Buğday kilogram en düşük 3,857 TL, en yüksek 4,079 TL. Kuzu kilogram en düşük 33,080 TL en yüksek 40,600 TL, Ayçiçeği kilogram en düşük 9,000 TL en yüksek 9,801 TL, Dana kilogram en düşük 27,800 TL en yüksek 44,480 TL, Düve kilogram en düşük 27,800 TL en yüksek 41,130 TL, İnek kilogram en düşük 15,000 TL en yüksek 32,510 TL, Koyun kilogram en düşük 18,000 TL en yüksek 21,450 TL, Kuzu kilogram en düşük 33,080 TL en yüksek 40,600 TL, Süpürge teli kilogram en düşük 16,340 TL en yüksek 20,020 TL, Süt Kuzusu kilogram en düşük 37,500 TL en yüksek 42,000 TL, Toklu kilogram en düşük 27,600 TL en yüksek 33,550. TL”.