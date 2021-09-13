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Edirne’de buğday 2,653 liradan satıldı
Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı Edirne Ticaret Borsasında en yüksek 2 lira 653 kuruştan satışı yapıldı.
EDİRNE 13.09.2021, 18:34
Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı Edirne Ticaret Borsasında en yüksek 2 lira 653 kuruştan satışı yapıldı.
Ticaret Borsası’nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,653 liradan satıldı. Edirne Ticaret Borsasında işlem gören bazı ürünlerde fiyatlar şu şekilde işlem görüyor:
"Buğday Kg En düşük (TL) 2,422 En yüksek (TL) 2,653
Ayçiçek Kg En düşük (TL 4,601 En yüksek (TL) 5,929
Arpa Kg En düşük (TL) 2,330 En yüksek (TL) 2,330."