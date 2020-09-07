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Edirne’de belgesiz ve usulsüz avcılığa izin verilmiyor
EDİRNE’DE, DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN AV KORUMA VE KONTROL FAALİYETLERİNDE 51 AVCI KONTROL EDİLDİ. 28 ADET SES CİHAZINA EL KONULDUĞU VE 1 KİŞİYE BELGESİZ AVLANMAKTAN İŞLEM YAPILDIĞI BİLDİRİLDİ.
EDİRNE 07.09.2020, 12:05
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Edirne’de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen Av Koruma ve Kontrol faaliyetlerinde 51 avcı kontrol edildi. 28 adet ses cihazına el konulduğu ve 1 kişiye belgesiz avlanmaktan işlem yapıldığı bildirildi.
Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, 31 Ağustos- 06 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen Av Koruma ve Kontrol Faaliyetlerinde 51 avcı kontrol edildi. 28 adet ses cihazına el konularak, 1 kişiye belgesiz avlanmaktan işlem gerçekleştirildiği belirtildi.
Edirne DKMP’den yapılan açıklamada, “Kurallara uyan avcılarımıza teşekkür ederiz” denildi.
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