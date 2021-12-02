Edirne’de "Batı Trakya Gecesi" coşkuyla kutlandı

Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin ev sahipliğinde Balkan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen “Batı Trakya Gecesi” etkinliği coşkuyla kutlandı.

Trakya Üniversitesinde öğrenim gören Batı Trakyalı öğrenciler, düzenlenen konser etkinliğinde bir araya geldi. El işi ürünlerinin ve fotoğraf sergisinin gezilmesinin ardından programın yapılacağı salona geçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program konuşmalar ve müzik dinletisi ile devam etti. Programda konuşan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesinin en çok balkan öğrencinin bulunduğu üniversitelerden birisi olduğunu söyledi. Edirne’nin Osmanlı’nın başkenti olduğunu hatırlatan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesinin kapıları balkan öğrencilerine sonuna kadar açık olduğunun altını çizdi.

Yaklaşık bin 150 Batı Trakyalı öğrencinin Trakya Üniversitesinde eğitim gördüğünü söyleyen Tabakoğlu, "Bu öğrencilerden 831’ini de mezun etmişiz. Bu bizim için gerçekten gurur verici bir durum. Burada sadece Batı Trakyalı öğrenciler değil Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Romanya ve 84 ülkeden gelen kardeşlerinizle bir araya geliyorsunuz. Anavatanın evlatlarıyla bir araya geliyorsunuz" ifadelerine yer verdi.

Yaklaşık 6 bin uluslararası öğrencinin Trakya Üniversitesinde eğitim gördüğünü belirten Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, 2023’te 10 bin uluslararası öğrenciyi misafir etmeyi hedeflediklerini söyledi. Balkanlı öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, en iyi şekilde misafir ettikten sonra mezun etmenin de gururunu yaşayacaklarını ifade etti.

Balkanlarda köklü bir Türk varlığının olduğunu aktaran Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, maruz kaldıkları dini, siyasi, kültürel baskılara rağmen Batı Trakya’da Türkçe konuşan toplumun kültürel değerlerinden vazgeçmediğine vurgu yaptı.

Programda Batı Trakya Öğrenci Birliğinin (BATÖB) tanıtım videosu izletildi. Ayrıca konserde mensubu olduğu Batı Trakya Türklerinin hakları için verdiği mücadele ile tanınmış bir tıp doktoru ve siyasetçi olan Dr. Sadık Ahmet de anıldı. Batı Trakyalı öğrencilerden oluşan müzik grubu Dr. Sadık Ahmet Marşı ve daha birçok şarkı ile kulakların pasını sildi.