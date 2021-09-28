Edirne’de 88 tarihi ve kültürel eser dijital haritaya aktarıldı

Edirne’deki tarihi, kültürel ve turistik eserlerin tanıtılması ve eserler hakkında farkındalık oluşturmasına katkı sağlamak amacıyla Haskovo Müzesi tarafından Çapraz Trakya Bağlantısı Projesi’ne tam destek verdi.

Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yürütülen Çapraz Trakya Bağlantısı Projesi’ne Trakya Üniversitesi, Trio Aliento’nun muhteşem performansı, Turizm Topluluğu ile Modern Dans Topluluğu üyeleri gerçekleştirdikleri etkinlikleri ile değer kattı. Modern Dans Topluluğunun gerçekleştirdiği Roman Halk Oyunları yerli ve yabancı turistleri coştururken Topluluk Başkanı Göktuğ Fıçıyapan’ın öğrencisiyle gerçekleştirdiği tango gösterisi büyük ses getirdi. Edirne Melodi Halk Oyunları Derneğinin halk oyunları ve zeybek performansı ile geleneksel Türk oyunlarından Aşık ile Maşuk seyircileri coşturdu. Proje etkinliğinde “Edirne Kırmızısı” ve “Son Talika” kitaplarının yazarı Sabriye Cemboluk ve bir sınır ötesi projesinden esinlenerek yazılan “Franny’ye Söyleme” kitabının yazarı Çiğdem Dönertaş halkla buluşarak kitaplarını imzaladılar. Bunun yanında projenin geleneksel kültürün gelecek nesillere aktarılması noktasında destek veren Edirne Kadın Emek Evi üyeleri ve Edirne geleneksel ürünleri uygulamalı olarak tanıttı.

Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Gönenç Güler, Genel Sekreter Yardımcısı ve SKS Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen projede uzman olarak görev aldı. Ayrıca, Trakya Üniversitesi doktora öğrencisi Aydemir Ay, yüksek lisans öğrencileri Uğur Yesirlili, Haktan Arıkan, Derya Nehir’in konuşmacı, Turizm ve Otelcilik mezunu Emel Yeşilyurt’un sunucu olarak destek verdiği etkinliğe Erasmus Öğretim Üyesi Hareketliliği Programı çerçevesinde Edirne’de bulunan Plovdiv Food Techonology Üniversitesi Öğretim Üyesi Ivan Obreshkov ile Bulgaristan proje partnerleri de katıldı.

Trakya Üniversitesi, Edirne Valiliği, Edirne Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlik Fatih Sultan Mehmet Müzesi, Üç Şerefeli Camii ve Devlet Konuk Evi’nin bulunduğu tarihî ve mistik sokakta yapıldı.

Yapılacak etkinlikler ile gelecek nesillere aktarılması ve tanıtılması amacıyla Edirne ve ilçelerinde bulunan 88 tarihî ve kültürel eser belirlenerek dijital haritaya aktarıldı. Edirne Selimiye Camii, Üç Şerefeli Camii, Keşan Müzesi, Keşan Hersekzade Ahmetpaşa Camii, Enez Kalesi olmak üzere beş tarihî eser 3D teknolojisiyle haritada yer aldı.