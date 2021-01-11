Edirne’de 60 bin TL’lik 600 adet kaçak parfüm ele geçirildi

Edirne’de, jandarma ekiplerince durdurulan bir otobüste piyasa değeri 60 bin TL’lik 600 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca 08 Ocak 2021 günü Edirne İli Merkez İlçesi TEM Gişeleri yol arama ve kontrol noktasında icra edilen uygulama esnasında İstanbul’dan Romanya ülkesine gitmekte olan yolcu otobüsü durduruldu.

Yapılan arama neticesinde; fatura ve belgesi bulunmayan, kaçak yollarla üretilerek, piyasaya sürülecek olan çeşitli cins ve markalarda kaçak parfüm olduğu tespit edildi. Şüpheli araçta toplam 600 adet kaçak parfüm ele geçirildiği ve ele geçirilen malzemelerin piyasa değeri yaklaşık 60 bin TL olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.