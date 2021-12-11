banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
1976 model ’Murat 124’ ile yaptığına inanamayacaksınız
1976 model ’Murat 124’ ile yaptığına inanamayacaksınız
Yargıtay’dan flaş kaynana kararı!
Yargıtay’dan flaş kaynana kararı!
TPAO'ya petrol arama ruhsatı verildi
TPAO'ya petrol arama ruhsatı verildi
Bulgaristan’da koalisyon müzakerelerinde anlaşma sağlandı
Bulgaristan’da koalisyon müzakerelerinde anlaşma sağlandı

Edirne’de 3. Uluslararası Baskı Resim Sergisi açıldı

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen baskı resim ustalarının eserleri, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fuayesinde sanatseverlerle buluştu. Yerli ve yabancı baskı resim sanatçılarını bir araya getiren ve çalışmalarından özel bir seçki sunan sergiye sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu.

EDİRNE 11.12.2021, 12:10
Edirne’de 3. Uluslararası Baskı Resim Sergisi açıldı

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen baskı resim ustalarının eserleri, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fuayesinde sanatseverlerle buluştu. Yerli ve yabancı baskı resim sanatçılarını bir araya getiren ve çalışmalarından özel bir seçki sunan sergiye sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Baskı Resim Yarışması’nın ödül töreni ve sergi açılışı gerçekleştirildi. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Bayav ve Arş. Gör. Zerrin Pehlivan tarafından organize edilen yarışmaya, 22 ülkeden 97 sanatçı eserleriyle başvurdu. Arjantin’den Tayland’a, Rusya’dan İtalya’ya kadar dünyanın dört bir yanından sanatçının yoğun ilgi gösterdiği yarışmanın jüri üyeliklerini ise Prof. Melihat Tüzün, Prof. Valeri Chakalov, Prof. Dr. Deniz Bayav, Doç. Dr. Deniz Gökduman ve Öğr. Gör. Begoa Rodriguez Rueda yaptı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda 140 eser arasından en başarılı 6 eser ödüle, 41 eser de sergilenmeye layık görüldü.

Eserleriyle Esin Selimoğlu birincilik, Malgorzata Chomicz (İtalya) ikincilik, Anna Trojanowska (Polonya) üçüncülük, Pawe Delekta (Polonya) mansiyon, Ayben Kaynar Tanır esbaskı ödülü ve Fehim Huskovic (Makedonya) jüri özel ödülünün sahibi oldu.

Birçok usta isim ve başarılı baskı resim sanatçısının eserini bir araya getiren sergi, farklı baskı resim teknikleriyle hazırlanmış zengin içeriğiyle dikkat çekti. Güzel Sanatlar Fakültesi Fuayesinde açılan sergide gravür, litografi, ahşap baskı, serigrafi, linol baskı gibi farklı tekniklerle oluşturulan pek çok eser yer aldı. Yarışmada ayrıca dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen 47 eserin, Trakya Üniversitesi İlhan Koman Heykel ve Resim Müzesi koleksiyonuna kazandırılacağı açıklandı.

Sergi açılışında konuşan Proje Yürütücüsü ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Bayav, amaçlarının Trakya Üniversitesinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sunmak ve üniversitelerine nitelikli sanat eserleri kazandırmak olduğunu söyledi. Sergide, yurt içi ve dışından önemli pek çok sanatçıya ait eser olduğunu dile getiren Prof. Dr. Deniz Bayav, “Üçüncüsünü gerçekleştirerek bir anlamda gelenekselleşmeye başlayan yarışmamız, Türkiye’de ve uluslararası alanda bilinen ve takip edilen bir etkinlik haline geldi. Yarışma sonucunda ödül alan ve sergilemeye değer görülen eserleri, hâlihazırda geniş bir koleksiyona sahip İlhan Koman Heykel ve Resim Müzesi’ne kazandırarak müzecilik alanında bir marka olan üniversitemize yeni bir katkı sunmuş olmayı hedefliyoruz” dedi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün de baskı resim sanatının önemi giderek artan disiplinlerarası bir sanat olduğunu ifade ederek, Türkiye’de bu alanda bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi. Baskıresim alanında pek çok sergi açıldığını ancak uluslararası bir yarışma olarak düzenlenmediğine dikkat çeken Prof. Melihat Tüzün “Baskı resim, Grafik, resim ve heykelin ortak paydada birleştiği, her geçen gün daha çok sanatçının ifade aracı olarak kullandığı ve teknolojik gelişmelerden yararlanan disiplinlerarası çok önemli bir sanat dalıdır. Baskı resim alanında uluslararası yarışma, bir üniversite tarafından ilk kez gerçekleştiriliyor. Ülkemizde elbette bu alanda sergiler düzenleniyor, organizasyonlar yapılıyor ancak bunu uluslararası çapta bir yarışmaya dönüştüren üniversite yok. Bu anlamda Trakya Üniversitesi olarak bu yarışmayı 3’üncü kez düzenlemekten ve ülkemizin sanat yaşamına böyle bir katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen hocalarımıza ve katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer ise yarışma yoluyla üniversiteye eser kazandırılması ve müze koleksiyonunun zenginleştirilmesini önemli bulduklarını söyledi. Güzel Sanatlar Fakültesinin, başarılı çalışmaları ile göz doldurduğunu ifade eden Prof. Ahmet Hamdi Zafer, programa katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ödül alan sanatçılara teşekkür belgesi verildi.

Sergi, 22 Aralık tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Hatayspor 16 29
3. Konyaspor 15 27
4. Fenerbahçe 15 27
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 16 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 14 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Kocaelispor 15 23
7. Gençlerbirliği 15 23
8. Samsunspor 14 22
9. Tuzlaspor 13 21
10. İstanbulspor 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 15 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brentford 16 20
10. Brighton 15 20
11. Aston Villa 15 19
12. Leicester City 15 19
13. Everton 15 18
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 17 20
13. Celta de Vigo 17 17
14. Villarreal 15 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8