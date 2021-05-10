banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İçişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu soruşturması hakkında karar
İçişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu soruşturması hakkında karar
Mescid-i Aksa’da şükür namazı
Mescid-i Aksa’da şükür namazı
Twitter ödeme sistemini test etmeye başladı!
Twitter ödeme sistemini test etmeye başladı!
4 saatte ancak bir kilo toplanabilen çileğin kilosu 200 TL
4 saatte ancak bir kilo toplanabilen çileğin kilosu 200 TL

Edirne’de 17 günlük tam kapanma kısıtlanmasında sessizlik hakim

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Türkiye geneli uygulanan 17 günlük tam kapanma kısıtlaması kapsamında Edirne’de sessizlik hakim. Büyük ölçüde kısıtlamalara uyan Edirneliler, evlerinde kalarak, korona tedbirlerini uyguluyor, polislerin ise denetimleri aralıksız olarak sürüyor.

EDİRNE 10.05.2021, 13:57
Edirne’de 17 günlük tam kapanma kısıtlanmasında sessizlik hakim

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Türkiye geneli uygulanan 17 günlük tam kapanma kısıtlaması kapsamında Edirne’de sessizlik hakim. Büyük ölçüde kısıtlamalara uyan Edirneliler, evlerinde kalarak, korona tedbirlerini uyguluyor, polislerin ise denetimleri aralıksız olarak sürüyor.

Tarihi şehrin simgesi Mimar Sinan’ın ‘Ustalık Eserim’ dediği Selimiye Cami ve çevresi ile kentin en işlek caddelerinden Saraçlar Caddesi sessizliğe büründü. Edirneli vatandaşlar, kısıtlama kapsamında evlerinde kalırken, sadece görevli kişiler ve araçlar şehirde görülüyor.

Öte yandan, Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde kontrollerine aralıksız olarak devam ediyor.
Yorumlar (0)
18°
açık