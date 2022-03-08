Edirne Valisi Canalp: “Tüm kadınlarımızın gününü kutluyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum”

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çalışanlarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu tekstil fabrikalarını ziyaret ederek, kadınlar gününü kutladı.

Tekstil fabrikalarını ziyaret ederek üretim bantlarında çalışan kadınlar ile yakından ilgilenip sohbet eden Vali Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak karanfil verdiler. Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, daha sonra Çalışma İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’İş Kulübü Eğitimi’ne katılarak başarılı olan kadınlara katılım belgelerini verdi.

Kadınları üretimin her alanında görmenin mümkün olduğunu belirten Vali Canalp, “Tüm kadınlarımızın ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum. Kadınlarımızı üretimin her alanında gördüğümüz gibi yönetim alanında görmek bizleri daha da güçlendirecektir. Bu anlamlı günde katılım belgelerine alarak çalışma hayatına başlayacak olan kadın kursiyerlerimizi de ayrıca kutluyor başarılar diliyorum” dedi.