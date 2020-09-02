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Edirne Valiliğinden vatandaşlara aşure ikramı
EDİRNE VALİLİĞİ, MUHARREM AYI VESİLESİYLE KENT GENELİNDE ÜÇ FARKLI NOKTADA VATANDAŞLARA AŞURE İKRAMINDA BULUNDU.
EDİRNE 02.09.2020, 13:18
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Edirne Valiliği, Muharrem Ayı vesilesiyle kent genelinde üç farklı noktada vatandaşlara aşure ikramında bulundu.
Edirne Valiliği tarafından hazırlatılan aşureler, korona virüs pandemisi tedbirleri alınarak, kentin 3 farklı noktasında hazırlanan stantlarda, sosyal mesafe ve maske kullanımına uygun olarak vatandaşlara ikram edildi.
Muharrem Ayı vesilesiyle dağıtılan aşurelere, vatandaşlar ilgi gösterirken, Edirne Valisi Ekrem Canalp’e teşekkür etti.
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