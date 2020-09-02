Edirne Valiliğinden vatandaşlara aşure ikramı

Edirne Valiliği, Muharrem Ayı vesilesiyle kent genelinde üç farklı noktada vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Edirne Valiliği tarafından hazırlatılan aşureler, korona virüs pandemisi tedbirleri alınarak, kentin 3 farklı noktasında hazırlanan stantlarda, sosyal mesafe ve maske kullanımına uygun olarak vatandaşlara ikram edildi.

Muharrem Ayı vesilesiyle dağıtılan aşurelere, vatandaşlar ilgi gösterirken, Edirne Valisi Ekrem Canalp’e teşekkür etti.